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عاملوني كالحيوان.. السعودي المعتقل بالخطأ في فرنسا يكشف تفاصيل مثيرة عن احتجازه (فيديو)

الجمعة 10 ديسمبر 2021 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عاملوني كالحيوان.. السعودي المعتقل بالخطأ في فرنسا يكشف تفاصيل مثيرة عن احتجازه (فيديو)



الرياض/سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع أن مواطنا سعوديا اعتقل في باريس هذا الأسبوع للاشتباه بتورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي كان مجرد سائح يقضي عطلته برفقة صديق في فرنسا.

وبعد عودته إلى المملكة، أجرى الرجل مقابلة مع قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية بثت يوم الخميس.

وقال الرجل إن السلطات وضعته في غرفة بها مرايا كثيرة مثل تلك المستخدمة لمراقبة المجرمين دون تهوية جيدة، مضيفا أنه كان يخضع للمراقبة "كما لو كنت حيوانا في حديقة الحيوانات".


وأطلق سراح الرجل يوم الأربعاء بعد احتجازه إثر إطلاق جواز سفره إنذارا في مكتب الهجرة بالمطار الدولي الرئيسي بالعاصمة الفرنسية حينما كان في طريقه لمغادرة البلاد. 

والرجل لا يحمل فقط نفس جنسية خالد بن عائض العتيبي، العضو السابق في الحرس الملكي السعودي والمدرج في قوائم عقوبات أمريكية وبريطانية وفي تقرير صدر بتكليف من الأمم المتحدة باعتباره ضالعا في مقتل خاشقجي في تركيا عام 2018، وإنما أيضا الاسم الأول واسم العائلة وسنة الميلاد.

لكن اسم الأب للرجل المعتقل كان مختلفا عن اسم والد العتيبي المشتبه به في مقتل خاشقجي والمطلوب لدى السلطات التركية بموجب مذكرة توقيف دولية. 

وقال مصدران لوكالة "رويترز" إن المذكرة التركية انطوت على سنة الميلاد لكن ليس اليوم والشهر، ومع ذلك، كانت نسبة التشابه كافية لإطلاق الماسح الضوئي إنذارا لشرطة الحدود بوجود تطابق محتمل للهوية مع شخص مطلوب.

#السعودية #جمال خاشقجي #فرنسا #خالد العتيبي

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