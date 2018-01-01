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إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

الجمعة 10 ديسمبر 2021 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن



واشنطن/سما/

صوت مجلس مدينة واشنطن العاصمة بالإجماع على تسمية الشارع الذي تقع أمامه سفارة المملكة العربية السعودية باسم "طريق جمال خاشقجي" تكريما للصحفي السعودي الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول.


وقال بيان للمجلس حول مشروع القانون يوم الثلاثاء،: "من خلال عمله الصحفي، كان جمال خاشقجي من أشد المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان "من خلال إطلاق اسم خاشقجي على الشارع المواجه للسفارة السعودية، تنشئ المنطقة نصبا تذكاريا على شرفه لا يمكن التستر عليه أو قمعه".

ومن المتوقع أن يوقع عمدة واشنطن، موريل باوزر، على مشروع القانون من المجلس، وأن لا يلقى اعتراضًا في الكونغرس الأمريكي، الذي يراجع جميع التشريعات من حكومة العاصمة الأمريكية.


وقُتل خاشقجي، الذي كان من منتقدي النظام الملكي السعودي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بعد سفره إلى هناك من الولايات المتحدة لتقديم أوراق للزواج من خطيبته التركية.

#السفارة السعودية #واشنطن #جمال خاشقجي

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