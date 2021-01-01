منحة سويدية لـ"أونروا" بقيمة 5.7 ملايين دولار

غزة/سما/

وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، اتفاقية منحة سويدية بقيمة 50 مليون كرونة (5.7 ملايين دولار) لدعم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت الوكالة في بيان "وقعت الحكومة السويدية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تبرع بقيمة 50 مليون كرونة سويدية (5.7 مليون دولار)".

وأوضحت الوكالة أن المساعدة السويدية ستوجه "لدعم جهود الإنعاش المبكر في غزة في أعقاب الأعمال العدائية في أيار 2021".

وسيقدم برنامج الإنعاش المبكر في غزة مساعدة عاجلة للأسر الأشد عرضة للمخاطر في القطاع، من خلال تأمين فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، وتوفير دعم المأوى للاجئين وغير اللاجئين، وفقا لبيان "أنروا".

ويركز البرنامج على أربعة مكونات رئيسة، هي: التعامل مع الأنقاض، والمعونة النقدية للمساكن المؤقتة، وإعادة التأهيل الجزئي الفوري للمساكن المتضررة، والوظائف قصيرة الأجل لاستعادة سبل العيش، بحسب البيان.

وفي 10 مايو/أيار الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة استمر 11 يوما، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 من نفس الشهر.

وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بحوالي 12 ألفا و886 منزلا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتقدم "أونروا" خدمات أساسية، خصوصا في التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.​​​​​​​