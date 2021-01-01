فياريال ينتزع بطاقة التأهل الى دور الـ16 لدوري الأبطال من أتالانتا (فيديو)

روما/سما/

انتزع فريق فياريال الإسباني بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من مضيفه أتلانتا الإيطالي بفوزه عليه في عقر داره، اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بسبب الثلوج.

وأحرز المهاجم الهولندي أرنوت جروينفيلد هدفين للفريق الإسباني "الغواصات الصفراء" الأول والثالث في الدقيقتين (3 و51)، بينما تكفل زميله لاعب خط الوسط الفرنسي إايتيان كابوي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.



أما ثنائية الفريق الإيطالي فقد حملت توقيع كل من لاعب خط الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي والمهاجم الكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقتين (71 و80) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم في مدينة بيرغامو الإيطالية، على ملعب "جيويس - Gewiss " والذي غطته الثلوج الكثيفة أمس الأربعاء، ما أدى إلى تأجيل المباراة إلى اليوم.

وأصبح فياريال ثالث فريق إسباني يبلغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا "للتشامبيونز ليغ" بعد قطبي العاصمة مدريد الكروي ريال وأتلتيكو، بينما ودع الثنائي برشلونة وإشبيلية البطولة مبكرا.

ورفع فياريال رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط واحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، ليرافق المتصدر مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 الكبار "للتشامبيونز ليغ".

بينما احتل فريق أتالانتا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وسيلتحق بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:



1- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 11 نقطة

2- فياريال (إسبانيا) – 10 نقاط

3- أتلانتا (إيطاليا) – 6 نقاط

4- يونغ بويز (سويسرا) – 5 نقاط.