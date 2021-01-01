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شاهد: “تيك توك” يحظر صانعة محتوى بعد نشرها فيديو تسأل فيه “سيري” عن الوقت في فلسطين

الجمعة 10 ديسمبر 2021 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: “تيك توك” يحظر صانعة محتوى بعد نشرها فيديو تسأل فيه “سيري” عن الوقت في فلسطين



وكالات/سما/

 حظرت منصة التواصل الاجتماعية للمقاطع المصورة “تيك توك”، صانعة المحتوى مايا نورا بشكل دائم، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تسأل فيه الصوت الآلي في جهاز آيفون “سيري” عن الوقت في فلسطين.

وتظهر نورا، وهي منتجة في موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، وهي تسأل: سيري ما هو الوقت الآن في إسرائيل؟ ليجيب عليها “سيري”: الوقت الآن هو 13:20 في القدس، إسرائيل”. وتعيد نورا السؤال قائلة: ما الوقت الآن في فلسطين؟ ليرد سيري: ليس لدي فكرة عن الوقت هناك”.

وذكر الموقع البريطاني أن مقطع الفيديو، الذي تمت مشاهدته من قبل مليوني مستخدم، تسبب بحظر حساب نورا بعد مرور ستة أيام على نشره.

وتلقت نورا رسالة من تيك توك تفيد بأنه تم حظر حسابها بشكل دائم بسبب “عدة خروقات لإرشادات المجتمع”.

وتقول نورا في مقطع نشره “ميدل إيست آي” إنها لم تتلق أي تحذير أو تفسير ولا حتى تنبيه، مشيرة إلى أن ما حصل محبط للغاية لأنها “عملت جاهدة على إثارة مواضيع مختلفة بشكل عميق، وتحدثت مع ناس، كما ناقشت مواضيع ثقافية وتاريخية، بهدف رفع الوعي، والآن هي تشعر أن هناك القليل جدا مما يمكنها فعله بسبب إسكاتها”.

ويواجه المحتوى الفلسطيني حملة شرسة في محاولة لطمسه وإسكات الأصوات التي تجهد لنشره عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي (إنستغرام، تويتر، فيسبوك، تيك توك)، فهذه الواقعة ليست الأولى، إذ وثق مركز “صدى سوشيال” المختص بمواقع التواصل الاجتماعي، 91 انتهاكا ارتكبتها تلك المواقع، ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في نهاية عام تم وضعه على أنه “الأسوأ” للمحتوى الفلسطيني.

وأشار المركز إلى أن تلك المنصات لا تزال تتعامل مع المحتوى الفلسطيني بناء على الإملاءات الإسرائيلية، متهما إياها بـ”محاصرة المصطلحات والروايات الفلسطينية، وتقييد المنصات الإعلامية، لتغطية الأحداث على الأرض عبر حساباتهم”.

#سيري #تيك توك #مايا نورا

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