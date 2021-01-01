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حماس ترحب بقرار لبنان بشأن العمالة الفلسطينية وتنتقد معارضة جبران باسيل

الخميس 09 ديسمبر 2021 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب بقرار لبنان بشأن العمالة الفلسطينية وتنتقد معارضة جبران باسيل



غزة/سما/

رحب رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس، د.موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، بالقرار اللبناني، بشأن العمالة الفلسطينية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن "القرار اللبناني إيجابي ونرحب به، وهو استحقاق تأخر كثيراً".

وانتقد أبو مرزوق  معارضة، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل على القرار، وقال: إنها "غير عادلة ولا إنسانية، ومنافية لكل الأعراف الدولية المتعلقة باللاجئين، والتوطين مرفوض وحقنا في العودة لن نتنازل عنه".

وكان وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، قرر بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل بأكثر من سبعين مهنة كانت محصورة فقط باللبنانيين.

وفي وقت سابق علق رئيس "التيارالوطني الحر" بلبنان، جبران باسيل، على قرار وزارة العمل القاضي بالسماج للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة مهن كانت محصورة باللبنانيين، قائلا إنه "توطين مقنع".

ونشر مكتب باسيل في تغريدة عبر "تويتر": "قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنع ومرفوض"، داعيا النقابات إلى "كسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين إلى عدم الالتزام به".

وأضاف: "ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!".

#حماس #لبنان #اللاجئين الفلسطينيين

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