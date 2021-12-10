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جيش الاحتلال يحظر أي نشاطات عملياتية له بالضفة لهذا السبب..

الخميس 09 ديسمبر 2021 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحظر أي نشاطات عملياتية له بالضفة لهذا السبب..



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "والا" العبري، مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال قرر حظر أي نشاط عملياتي في مناطق السلطة الفلسطينية اعتباراً من صباح غد الجمعة وحتى صباح الأحد.

وأضاف أن هذا القرار جاء من أجل عدم تعطيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.

وبحسب التوجيه فإن أي "أمر اعتقال عاجل" يجب أن يصادق عليه قائد فرقة الضفة.

و انتقد ضباط في لواء الضفة الغربية في جيش الاحتلال  قائد فرقتهم،بسبب هذا القرار واعتبروه رسالة ضعف للجانب الفلسطيني بحسب ما نشر موقع واللا للعبري.


وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن المدة القانونية للدعاية الانتخابية في الانتخابات المحلية 2021 تنتهي مساء اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة بأنه يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية اعتباراً من الساعة 12 من فجر يوم الجمعة 10/12/2021، أي قبل بدء الاقتراع بـ 24 ساعة، طبقاً لقانون الانتخابات والجدول الزمني المعلن مسبقاً.

ودعت اللجنة كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين إلى الامتناع عن نشر أي مادة دعائية تخص الانتخابات بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات، ويعرض ممارسه للمساءلة القانونية، مشددة على منع الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع.

ويجري الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى" يوم السبت القادم 11/12/2021، في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية.

#الجيش الإسرائيلي #الضفة الغربية

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