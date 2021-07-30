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الدولي المغربي مهدي بن عطية يعتزل كرة القدم نهائيا

الخميس 09 ديسمبر 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولي المغربي مهدي بن عطية يعتزل كرة القدم نهائيا



وكالات

أعلن الدولي المغربي مهدي بن عطية مدافع "فاتح كاراجمرك" التركي، اليوم الخميس، اعتزال كرة القدم نهائيا.


وقال بنعطية عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام": "منذ صغري كان لدي حلم واحد فقط أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، للوصول إلى هذا، كان علي أن أجبر نفسي على العمل الجاد، وتقديم التضحيات".


وأضاف "لقد كان من حسن حظي أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، لكن كما يقولون في هذه المهنة، فإن الجزء الأصعب هو الاستمرار مع مرور الوقت".

وأكمل "بعد أكثر من 15 عاما من اللعب بإخلاص، وبعد أن لعبت في أكثر الدوريات المرموقة، قررت إنهاء مسيرتي".

وتابع "لقد سمحت لي كرة القدم بالدفاع عن بلدي المغرب وتمثيله، فقد عشت معه لحظات لا تُنسى، كأس العالم 2018 على وجه الخصوص".
وأتم "في النهاية.. أود أن أشكر جميع الذين دعموني طوال هذا الوقت، يقولون إن نهاية شيء ما هي دائمًا بداية شيء آخر، لذلك أقول أراكم قريبا".


هذا وأعلن نادي ⁧‫"فاتح كاراغومروك‬" التركي في بيان رسمي في شهر يوليو/تموز الماضي، تعاقده مع اللاعب المغربي مهدي بن عطية قائد "أسود الأطلس" السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع بن عطية البالغ 34 عاما مع نادي "فاتح كاراجمرك" التركي عقدا لموسم واحد، قادما من قطر بعد انتهاء عقده مع نادي "الدحيل".
وحقق بنعطية مع الدحيل لقب الدوري القطري مرتين، وكأس الأمير، كما شارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الدوحة، وتوج بها "بايرن ميونخ".
ولعب بنعطية خلال مسيرته مع العديد من الأندية الأوروبية العريقة على غرار يوفنتوس وروما وبايرن ميونخ.

#مهدي بن عطية #المغرب #اعتزال كرة القدم

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