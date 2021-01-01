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المكتب الحركي للصحفيين بغرب غزة يزور الزملاء ابو غزالة والهنا والمدهون وخليل

الخميس 09 ديسمبر 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب الحركي للصحفيين بغرب غزة يزور الزملاء ابو غزالة والهنا والمدهون وخليل



غزة / سما /

زار المكتب الحركي الفرعي للصحفيين باقليم غرب غزة الزملاء الصحفيين طارق ابو غزالة وعادل الهنا ومحمد المدهون تقديرا لجهودهم في خدمة الإعلام الفلسطيني ولمسيرة عطائهم اللا محدود في عملهم الإعلامي، كما وقدم المكتب الحركي التهاني والتبريكات للزميل عماد عبد الرحمن خليل بمناسبة فوزه افضل فيلم وثائقي بمهرجان nazra بإيطاليا.

ونقل عاهد فروانة أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالاقاليم الجنوبية للزملاء الصحفيين تحيات وتقدير قيادة حركة فتح ممثلة بالأخ المناضل احمد حلس ابو ماهر عضو اللجنة المركزية ومفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية .

من جانبهم شكر الزملاء الصحفيون المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية، والمكتب الحركي للصحفيين في إقليم غرب غزة لجهودهم وتواصلهم مع الصحفيين في كل المناسبات الاجتماعية التي تخصهم، مما يعزز ثقتهم بحركة فتح في كل الميادين.

وشارك في الزيارات عاهد فروانة أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالاقاليم الجنوبية ولؤي الغول امين سر المكتب الحركي الفرعي للصحفيين باقليم غرب غزة واعضاء المكتب الحركي الفرعي الزملاء كمال الرواغ وعلام عبيد بالاضافة الى الزميل الصحفي علي طعيمة.

وفي نهاية الزيارة قدم الوفد دروعاً تقديرية للزملاء الصحفيين.

#المكتب الحركي للصحفيين #قطاع غزة #الصحفيين الفلسطينيين

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