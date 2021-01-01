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دولة أوروبية تمنح النقود لمواطنيها تشجيعا لهم على تلقي لقاح "كورونا"

الخميس 09 ديسمبر 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة أوروبية تمنح النقود لمواطنيها تشجيعا لهم على تلقي لقاح "كورونا"



براتيسلافا/سما/

وافق المشرعون في سلوفاكيا، اليوم الخميس، على خطة لمنح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 وما فوق، ما يصل إلى 300 يورو (339 دولارا) حال حصولهم على لقاح فيروس كورونا.


تأمل الحكومة أن يعزز هذا الإجراء، والذي صاغه وزير المالية إيغور ماتوفيتش، الإقبال على التطعيم في البلاد التي تشهد أحد أدنى معدلات التطعيم بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".


كما تتطلع إلى أن يساعد نظام الرعاية الصحية المتعثر وسط موجة قياسية من الإصابات الجديدة. حتى الآن، طُعم باللقاح 46.5% فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة.

وفقا للمقترح، فإن أولئك الذين تلقوا جرعة أولية واحدة على الأقل من اللقاح بحلول 15 يناير/ كانون الثاني سيحصلون على 200 يورو (226 دولارا) نقدا، وأولئك الذين حصلوا على جرعة معززة بحلول ذلك التاريخ سيحصلون على 300 يورو.

تخضع البلاد للإغلاق منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني مع السماح للمواطنين بمغادرة منازلهم لأسباب محددة فقط، ويتعين على أولئك الذين لم يتم تلقيحهم ولم يتعافوا من "كوفيد 19" الخضوع لفحص الفيروس من أجل الحضور إلى العمل.

#سلوفاكيا #الاتحاد الاوروبي #لقاح كورونا

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