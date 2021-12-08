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شاهد: كيف يراوغ ميسي أولاده في المنزل

الخميس 09 ديسمبر 2021 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: كيف يراوغ ميسي أولاده في المنزل



باريس/سما/

انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليوينل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وهو يقضي وقته مع أولاده في لعب كرة القدم في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر ميسي مع أولاده الثلاثة تياغو، ماتيو، وتشيرو، وهم يلعبون كرة القدم في المنزل.


يذكر أن ليونيل ميسي (34 عاما) حصل للمرة السابعة على جائزة "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وحضر مع أطفاله وزوجته أنتونيلا روكوزا الحفل الذي أقيم يوم الاثنين 29 نوفمبر الماضي، في قصر شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

#باريس سان جيرمان #كرة القدم #ليونيل ميسي

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