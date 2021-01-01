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جنين: عطوة أمنية في قباطية برعاية المحافظ

الخميس 09 ديسمبر 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: عطوة أمنية في قباطية برعاية المحافظ



جنين / سما /

استقبلت فعاليات بلدة قباطية محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وقادة الأجهزه الأمنية في المحافظه وأمين سر إقليم حركة فتح عطا أبو ارميله بحضور لجنة الإصلاح والخير.

حيث تم التوصل لإعلان عطوة أمنية لمدة خمسة أيام حتى مساء يوم الإثنين المقبل.

وأكد رجال ووجهاء عائلة الحنايشة بديوانهم على أهمية الأمن والأمان لبلدة قباطية وأنهم على استعداد لاستقبال جاهة الخير والإصلاح التي سوف تباشر أعمالها من يوم الاثنين المقبل على قاعدة “إن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل وان عائلة الحنايشه في قباطية تتحمل المسؤليه العشائريه والشرعية والقانونيه عن مقتل الشاب تيسير خزيميه وأنهم ملتزمين بالعطوة الأمنية حسب طلب اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين”.

كما ثمّن المحافظ الرجوب تجاوب العائلتين الكريمتين الايجابي مع مبادرته الهادفة لنزع فتيل الأزمة واعادة الأمن والطمأنينة لقباطية الصمود ولمحافظة جنين الباسلة، وتمنى على جميع أهل الخير دعم العائلتين الكريمتين للوصول إلى رفع راية الطيب والصلح بإذن الله.

#محافظ جنين #فعاليات بلدة قباطية #عطوة أمنية

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