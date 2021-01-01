إسرائيل تسجل 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، بعد فحص 95,290 عينة.

وبحسب المعطيات، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1,348,486 من بينهم 5,971 حالة نشطة، ومن بينها 96 حالة خطيرة، منهم 62 حالة حرجة و54 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما بلغ عدد الوفيات 8210، دون تسجيل أي وفيات خلال آخر 24 ساعة.

هذا، وتلقى أكثر من 6.37 مليون شخص في إسرائيل الجرعة الأولى من تطعيم كورونا، في حين تلقى أكثر من 5.78 مليون شخص جرعتين، وأكثر من 4.10 مليون شخص ثلاث جرعات.