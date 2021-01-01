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"النقل والمواصلات" توضح أسباب إصدار لوحات جديدة للمركبات

الخميس 09 ديسمبر 2021 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقل والمواصلات" توضح أسباب إصدار لوحات جديدة للمركبات



غزة / سما /

استعرضت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة الأسباب التي دفعتها لإصدار قرار بشأن تجديد لوحات السيارات والمركبات على اختلافها.

وقال المتحدث باسم الوزارة خليل الزيان، "إن القرار جاء بعد دراسة طبيعة ووضع اللوحات القديمة والتي كان فيها العديد من الإشكاليات أبرزنها سهولة وسرعة تلفها وعدم ثبات الطلاء عليها".

وأشار "الزيان"، إلى أنه أصبح لابد من تطوير تلك اللوحات من خلال إرساء عطاء على الشركات الخاصة لإيجاد ماكينات خاصة لتحضير لوحات بمعاير دولية.

وأضاف "بالفعل استطاعت إحدى الشركات المحلية في قطاع غزة جلب ماكينات خاصة لأداء تلك المهمة وصناعة لوحات وفقاً للمواصفات الجديدة".

وأكد أن المشروع لتعزيز وضبط الوضع المروري، مبيناً أن اللوحات الجديدة تتميز بأنها ذات متانه وفيها علامات مائية تساعد في الضبط الميداني ولديها خصائص على صعيد الدهان وشكل الأرقام مما يطل من عمرها.

#وزارة النقل والمواصلات #قطاع غزة #لوحات السيارات

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