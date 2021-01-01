رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يرحبون بإجراء الانتخابات المحلية

رام الله / سما /

رحب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي ستجري بعد غد السبت في 154 هيئة محلية من أصل 376 هيئة مدرجة في المرحلة الأولى.

وأشار رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنهم، مساء اليوم الخميس، إلى أن المرحلة الأولى يجب أن تليها المرحلة الثانية المعلن عنها من الانتخابات المحلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأضافوا أن مؤسسات الحكم المحلي تشكل العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني، ومن الضروري أن تكون هذه المؤسسات مسؤولة أمام الأشخاص الذين تخدمهم.