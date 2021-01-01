  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطة على وشك الانهيار: وزيرا التنمية الإقليمية والأمن الإسرائيلي يلتقيان الرئيس عباس

الخميس 09 ديسمبر 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة على وشك الانهيار: وزيرا التنمية الإقليمية والأمن الإسرائيلي يلتقيان الرئيس عباس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الإسرائيلية (12) نقلا عن وزير التنمية الإقليمية في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، قوله" أنا ووزير الأمن بيني غانتس سنلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأسبوع الوشيك في مدينة رام الله لمحاولة تهدئة المنطقة".

وأشار عيساوي فريج إلى أن الوضع في السلطة الفلسطينية "على وشك الانهيار"، منوها الى أن "روح السلطة تتغلغل في نفوس المواطنين، وهي تسيطر على المنطقة من خلال 200 ألف موظف، وليس لديها القدرة على دفعها، فتدفع نصف الرواتب حتى لا تسيطر على الشارع" مؤكدا على أن" هذا ما يفسر موجة الإعتداءات الحالية التي يخرج فيها الشباب للطعن"

وبحسب القناة (12) سيكون على طاولة النقاش "تقوية محمود عباس والسلطة الفلسطينية حتى لا تتعزز حماس في الضفة الغربية، ومقترحات اقتصادية وأمنية تهدف إلى إضعاف حماس" وستطرح على طاولة المفاوضات عدة مقترحات للتعاون الأمني والاقتصادي من شأنها مساعدة السلطة في عملياتها اليومية.

ويأتي هذا اللقاء الثاني من نوعه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت على خلفية الموجة الحالية من "عمليات الطعن، وخاصة في القدس الشرقية"

#بيني غانتس #عيساوي فريج #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تفجر مفاجأة مدوية ستنغّص على "اسرائيل" فرحتها بشأن "الجدار الذكي"

انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل

لابيد في القاهرة لبحث جهود التهدئة وصفقة التبادل

لبيد يستعرض خطته بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير خارجية اسرائيل

مسؤول أمريكي كبير: الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!

مخاوف على صحة الملك سلمان بعد إقامته لأكثر من سنة في نيوم

(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

الأخبار الرئيسية

الفصائل الفلسطينية تجتمع مطلع الاسبوع المقبل: خطوات التصعيد ضد "إسرائيل" محور النقاش

(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

8ipj-9-730x438-1-730x438-1-1

صحيفة إسرائيلية..انتقاماً من فرار الـ6.. أسرى سجن شطة: هذا ما فعله بنا السجانون

حماس تضع شرطاً لحصول الاحتلال على شريط فيديو لجنوده الأسرى: "المقاومة قد يكون لديها مفاجآت"

p-19-000jpg

لبيد يستعرض خطته بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير خارجية اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية