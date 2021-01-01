الجهاد الإسلامي: قرار وزير العمل اللبناني رفع لجزء من الغبن اللاحق بأهلنا

غزة / سما /

رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، الخميس، بقرار وزير العمل اللبناني السيد مصطفى بيرم، الذي استثنى فيه أهلنا في لبنان من المهن المحصورة باللبنانيين، والسماح لهم بمزاولتها وفق القوانين المرعية الإجراء.

وقالت الحركة في بيان، إنها "ترى فيه رفعاً لجزء من الغبن اللاحق بأهلنا في لبنان من التمتع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية".

وأكدت الحركة على الأخوة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، مدينةً في ذات الوقت الأصوات التي تتعمد الخلط بين نيل الحقوق والتوطين.

ودعت الجهاد الإسلامي الجميع إلى عدم الزج بأهلنا في المناكفات السياسية الداخلية في لبنان.

ووجهت الحركة دعوة لوزير العمل قائلة "ندعو وزير العمل إلى التمسك بقراره لما فيه من مصلحة اقتصادية ومعيشية للبنانيين والفلسطينيين في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها كل القاطنين في لبنان".

وكان وزير العمل اللبناني قرر السماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في العديد من المهن المحصورة على اللبنانيين فقط.