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بدءًا من الأحد: السفر إلى الأردن مشروط بفحص كورونا

الخميس 09 ديسمبر 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدءًا من الأحد: السفر إلى الأردن مشروط بفحص كورونا



القدس المحتلة / سما /

تدخل بدءًا من يوم الأحد تعليمات جديدة للداخلين إلى الأردن، تشمل عرض نتيجة سالبة لفحص كورونا أجريت 72 ساعة من السفر، بحسب ما نشرت سلطة المعابر الإسرائيلية، مساء الخميس.

كما سيطلب لاحقًا من الداخلين إجراء فحص آخر في الجانب الأردني، بمقابل مادّي.

وتفرض هذه التعليمات على الداخلين إلى الأردن من معابر ألنبي ونهر الأردن ويتسحاق رابين.

وتصنّف السلطات الإسرائيلية الأردن دولة برتقالية، يلزم العائدون منها إن كانوا حاصلين عن اللقاح أو متعافين من المرض في اليوم الثالث من الحجر المنزلي.

بينما يُجبر غير الحاصلين على اللقاح أو لم يمرضوا بفترة حجر منزلي كاملة.

#الاردن #فيروس كورونا #الفلسطينيين #معبر الكرامة #سلطة المعابر الإسرائيلية

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