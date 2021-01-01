‏”إدارة سلسلة التوريد”.. برنامج ماجستير نادر تطلقه جامعة بيرزيت

حصلت جامعة بيرزيت على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستير جديد ونادر في منطقة الشرق الأوسط في إدارة سلسلة التوريد، سيبدأ التدريس به مع انطلاق الفصل الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2021-2022.
يركز البرنامج على تزويد الطلبة بالأدوات والتقنيات والأطر الأساسية التي يمكن استخدامها لإدارة عمليات سلسة التوريد بكفاءة وفاعلية في شركات التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى اكتساب الطلبة المعرفة والمهارات النظرية، وسيتعرف الطلبة على الجوانب العملية التطبيقية من خلال الشراكات المبرمة بين كلية الأعمال والاقتصاد والشركاء المحليين والدوليين. ويسعى إلى تأهيل الخريجين أكاديمياً ومهنياً تلبي احتياجات بيئة الأعمال الفلسطينية والإقليمية والعالمية.
وترى عميدة كلية الأعمال والاقتصاد أن البرنامج الجديد سيخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، حيث سيسعى إلى رفد السوق بخريجين متميزين مسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات عمليات التوريد من خلال توفير مدرسين أكفاء (من القطاعين الأكاديمي والخاص) وتوفير البنية التعليمية المناسبة وذلك للمساهمة في بناء تنافسية المؤسسات الفلسطينية.
وأضافت: “سيزود البرنامج الملتحقين به برؤية متكاملة عن سلسلة التوريد، وتطوير مهاراتهم الإدارية اللزمة وأدوات صنع القرار لتحسين التدفقات اللوجستية، وتزويدهم بالتطبيقات لتكنولوجية المناسبة لاحتياجات سلسلة التوريد، وتعريفهم بتحديات الإدارة العالمية لسلسلة التوريد وأهم الأسواق الدولية، وربطها بالتنمية المستدامة، إضافة إلى معرفة كيفية إدارة سلسلة التوريد بطريقة أخلاقية ومسؤولة اجتماعياً.
وحول تصميم البرنامج يقول مدير برنامج ماجستير إدارة التوريد د. سهيل سلطان: “راعى البرنامج في تصميمه المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل، وتم بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني خاصة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وشركة ايبك وشركة القدس للأدوية وشركة ازحيمان، وستكون مدة البرنامج عامين دراسيين، معتمدا على وتيرة طرح مساق واحد يمتد لمدة أسبوعين كل شهرين. يقوم المشارك في البرنامج بإتمام 36 ساعة معتمدة تشمل 6 مساقات إجبارية (الإحصاء ومنهجية البحث، إدارة سلسلة التوريد، بحوث العمليات، اتخاذ القرارات وتحليل المخاطر، الخدمات اللوجستية الإلكترونية وتخطيط موارد المنشأة، الإدارة الاستراتيجية)، بالإضافة إلى 4 مساقات اختيارية وحلقتي بحث بواقع 6 ساعات معتمدة في أحد المواضيع التي يختارها الطلبة.”
وأضاف: “سيعمل البرنامج على استقطاب كفاءات عالية المستوى من مختلف الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وتركيا لتدريس المساقات المطروحة، تحقيقا لأهداف البرنامج المتمثلة في تبادل الخبرات بين المختصين والمشاركين والارتقاء بمستوى معارف ومهارات المشاركين الإدارية والقيادية، وسيسعى إلى توفير التدريب العملي محليا واقليميا في مجال الشحن والتخليص الجمركي والنقل.”