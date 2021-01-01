‏”إدارة سلسلة التوريد”.. برنامج ماجستير نادر تطلقه جامعة بيرزيت

رام الله / سما /

حصلت جامعة بيرزيت على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي لبرنامج ماجستير جديد ونادر في منطقة الشرق الأوسط في إدارة سلسلة التوريد، سيبدأ ‏التدريس به مع انطلاق الفصل الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2021-2022.‏

يركز البرنامج على تزويد الطلبة بالأدوات والتقنيات والأطر الأساسية التي يمكن استخدامها لإدارة عمليات سلسة التوريد بكفاءة ‏وفاعلية في شركات التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى اكتساب الطلبة المعرفة والمهارات النظرية، وسيتعرف الطلبة على الجوانب ‏العملية التطبيقية من خلال الشراكات المبرمة بين كلية الأعمال والاقتصاد والشركاء المحليين والدوليين‎.‎‏ ويسعى إلى تأهيل ‏الخريجين أكاديمياً ومهنياً تلبي احتياجات بيئة الأعمال الفلسطينية والإقليمية والعالمية.‏

وترى عميدة كلية الأعمال والاقتصاد أن البرنامج الجديد سيخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، حيث سيسعى إلى رفد ‏السوق بخريجين متميزين مسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات عمليات التوريد من خلال توفير مدرسين أكفاء (من ‏القطاعين الأكاديمي والخاص) وتوفير البنية التعليمية المناسبة وذلك للمساهمة في بناء تنافسية المؤسسات الفلسطينية.‏

وأضافت: “سيزود البرنامج الملتحقين به برؤية متكاملة عن سلسلة التوريد، وتطوير مهاراتهم الإدارية اللزمة وأدوات صنع القرار ‏لتحسين التدفقات اللوجستية، وتزويدهم بالتطبيقات لتكنولوجية المناسبة لاحتياجات سلسلة التوريد، وتعريفهم بتحديات الإدارة ‏العالمية لسلسلة التوريد وأهم الأسواق الدولية، وربطها بالتنمية المستدامة، إضافة إلى معرفة كيفية إدارة سلسلة التوريد بطريقة ‏أخلاقية ومسؤولة اجتماعياً.‏

وحول تصميم البرنامج يقول مدير برنامج ماجستير إدارة التوريد د. سهيل سلطان: “راعى البرنامج في تصميمه المعايير العالمية ‏ومتطلبات سوق العمل، وتم بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني خاصة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وشركة ‏ايبك وشركة القدس للأدوية وشركة ازحيمان، وستكون مدة البرنامج عامين دراسيين، معتمدا على وتيرة طرح مساق واحد يمتد ‏لمدة أسبوعين كل شهرين. يقوم المشارك في البرنامج بإتمام 36 ساعة معتمدة تشمل 6 مساقات إجبارية (الإحصاء ومنهجية ‏البحث، إدارة سلسلة التوريد، بحوث العمليات، اتخاذ القرارات وتحليل المخاطر، الخدمات اللوجستية الإلكترونية وتخطيط موارد ‏المنشأة، الإدارة الاستراتيجية)، بالإضافة إلى 4 مساقات اختيارية وحلقتي بحث بواقع 6 ساعات معتمدة في أحد المواضيع التي ‏يختارها الطلبة.” ‏

وأضاف: “سيعمل البرنامج على استقطاب كفاءات عالية المستوى من مختلف الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة ‏وتركيا لتدريس المساقات المطروحة، تحقيقا لأهداف البرنامج المتمثلة في تبادل الخبرات بين المختصين والمشاركين والارتقاء ‏بمستوى معارف ومهارات المشاركين الإدارية والقيادية، وسيسعى إلى توفير التدريب العملي محليا واقليميا في مجال الشحن ‏والتخليص الجمركي والنقل.”‏