معهد أریج ینفذ یوما حقلیا وزیارة میدانیة لمربي الثروة الحیوانیة في جنوب الضفة الغربیة

رام الله / سما /

نظم معهد الأبحاث التطبیقیة (اریج)، ضمن مشروع تمكين الاقتصادي – مستقبلنا ” دروب” والممول من قبل الوكالة النرویجیة للتعاون الانمائي والذي ینفذه المعهد بالشراكة مع منظمة كیر الدولیة وبالتعاون المباشر مع وزارة الزراعة، یوما حقلیا وزیارة تبادلیة لمربي الثروة الحیوانیة من منطقتي الظاھریة ویطا في محافظة الخلیل حیث تم زیارة مزرعة الولیدي النموذجیة في بلدة السموع للتعرف على التقنیات الحدیثة في تربیة الاغنام التي تشمل حضانة الموالید الجدد والرضاعة الصناعیة باستخدام الحلیب البدیل (البودره) والعلیقة المتوازنة خلال المراحل العمریة المختلفة والمحلب الاوتوماتیكي. وقد شمل الحضور ممثلین عن مدیریات زراعة جنوب الخلیل وزراعة وبیطرة یطا، وقد شارك في ھذه الزیارة 50 من مربى ومربیات الأغنام من المناطق المذكورة.

ورحب المهندس فادي دویك ممثل معهد أریج و أنیس محاریق ممثل مؤسسة كیر الدولیة بالمزارعین والحضور، واشادا بالتعاون الممیز والفاعل بین طواقم المشروع والوزارة والمزارعین، مما انعكس بشكل إیجابي على النتائج التي تم تحقیقها خلال فترة تنفیذ المشاهدات في هذا المشروع. وتخلل الزیارة ایضا إعطاء نبذه عن المشروع مع التركیز على المشاهدات التي نفذت لدى المزارعین المستهدفین من المشروع وأثارها على تحسین جودة التربیة والانتاج والادارة في مزارع الاغنام. وقد رحب السید خالد الولیدي، صاحب مزرعة الولیدي للاغنام، بالمزارعین وبعد ذلك قام المزارعون بزیارة كافة اقسام المزرعة للاطلاع على التقنیات المستخدمة في التربیة والتي تهدف الى تعظیم الربح لدى المزارع والخروج من سیاق التربیة التقلیدیة. حیث ان المزارعین في المناطق المذكورة یعانون من نسبة الوفیات العالیة في الموالید الجدد وكمیة انتاج منخفضة من الحلیب، وتحدث المزارعون عن تجاربهم الشخصیة من خلال المشاهدات التي تم تنفیذها في منطقتي الظاھریة ویطا وعددها 12 ضمن المشروع وعن حجم الفائدة التي حصلوا علیها من خلال تطبیق تقنیة تقدیم الحلیب البدیل للموالید الجدد والعلیقة المتوازنة للاغنام خلال فترة الحلابه.

وفي الختام تبادل الحضور النقاش حول التقنیات الحدیثة المستخدمة ومقارنتها مع تجاربهم الشخصیة خلال تنفیذ المشاهدات والاثر العظیم الذي حصلوا علیة والذي یتمثل بانخفاض نسبة الوفیات في الموالید الجدد وارتفاع معدلات انتاج الحلیب الیومیة وما لھ من اثر اقتصادي ایجابي على المزارع وما لھ من دور اساسي في تخفیف العبئ المادي عن كاھل المزارع، وزیادة الجدوى الاقتصادیة للتربیة الحیوانیة.