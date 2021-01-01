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إسرائيل تعيد لمصر عددا كبيرا من الآثار المهربة

الخميس 09 ديسمبر 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعيد لمصر عددا كبيرا من الآثار المهربة



القاهرة /سما/

شهد وزيرا خارجية مصر وإسرائيل وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية.
8واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، رئيس الوزراء المناوب، وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، في قصر التحرير بوسط القاهرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أن اللقاء يأتى تأكيدًا لدور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام، ولمناقشة أبرز قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.

#مصر #اسرائيل #اثار #السلطات الإسرائيلية

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