(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة العربية، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسالة للجانب الإسرائيلي بإبداء حسن النية وكسر الجمود بشأن إعمار قطاع غزة. ويقترن هذا الكشف مع زيارة وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد القاهرة اليوم الخميس.

كما اشتملت دعوة الرئيس المصري وفقًا للقناة أن تبدي اسرائيل مزيدًا من المرونة بخصوص صفقة تبادل الأسرى التي تعثرت كافة المساعي المبذولة بغية انجازها حتى اللحظة.

وأوضحت قناة العربية أنه من المقرر أن يزور وفد مصري أمني رفيع المستوى إسرائيل، نهاية الشهر الجاري. مع العلم، أن لابيد وصل القاهرة الخميس في زيارة ليوم واحد، التقى من خلالها بالرئيس المصري على أن يلتقي تالياً بنظيره المصري سامح شكري.

وأعاد لابيد اليوم، الى سلطة الآثار المصرية بالتنسيق مع سلطة الآثار الإسرائيلية، في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة آثاراً مصرية منهوبة تم تهريبها الى عمق الأراضي الإسرائيلية، نجحت السلطات في تعقب مسارها ووضع يدها عليها.