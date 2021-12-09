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صحيفة عبرية توضح سبب غياب علم إسرائيل عن لقاء السيسي مع لابيد

الخميس 09 ديسمبر 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية توضح سبب غياب علم إسرائيل عن لقاء السيسي مع لابيد



القدس المحتلة / سما /

 قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، يوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت لتايمز أوف إسرائيل، أنه لم يكن هناك علم إسرائيلي في الغرفة عندما التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة، أن هذا لا يمثل أي نوع من الازدراء، ولكنه جزء من البروتوكول عندما يلتقي السيسي بمسؤولين على المستوى الوزاري.

وقالت الصحيفة، أنه كان هناك علم إسرائيلي بارز عندما التقى لبيد وزير الخارجية المصري ونائب وزير الخارجية.

وأشارت الصحيفة، أنه عندما التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مع السيسي في شرم الشيخ في سبتمبر، وضع المصريون العلم الإسرائيلي بجانب العلم المصري.

وأكدت الصحيفة، أن نفس القواعد تنطبق حتى على أقوى داعم لمصر، الولايات المتحدة، فعندما التقى أنتوني بلينكين مع السيسي في مايو، لم يكن هناك علم أمريكي، وجلس في نفس المقعد الذي كان لبيد يجلس به اليوم. 

#الخارجية الاسرائيلية #يائير لبيد #الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #اسرائيل #مصر

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