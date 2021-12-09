صحيفة عبرية توضح سبب غياب علم إسرائيل عن لقاء السيسي مع لابيد

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، يوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت لتايمز أوف إسرائيل، أنه لم يكن هناك علم إسرائيلي في الغرفة عندما التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة، أن هذا لا يمثل أي نوع من الازدراء، ولكنه جزء من البروتوكول عندما يلتقي السيسي بمسؤولين على المستوى الوزاري.

No Israeli flag for @yairlapid in meeting with @AlsisiOfficial , but likely because he is not PM. During September meeting with @naftalibennett, the Egyptians placed a flag in the room. There was also flag in Lapid's meeting with Shoukry today. pic.twitter.com/fM3gHXCees — Lazar Berman (@Lazar_Berman) December 9, 2021

وقالت الصحيفة، أنه كان هناك علم إسرائيلي بارز عندما التقى لبيد وزير الخارجية المصري ونائب وزير الخارجية.

وأشارت الصحيفة، أنه عندما التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مع السيسي في شرم الشيخ في سبتمبر، وضع المصريون العلم الإسرائيلي بجانب العلم المصري.

وأكدت الصحيفة، أن نفس القواعد تنطبق حتى على أقوى داعم لمصر، الولايات المتحدة، فعندما التقى أنتوني بلينكين مع السيسي في مايو، لم يكن هناك علم أمريكي، وجلس في نفس المقعد الذي كان لبيد يجلس به اليوم.