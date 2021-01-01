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قرداحي: لم أكن “وديعة” للنظام السوري في الحكومة اللبنانية

الخميس 09 ديسمبر 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرداحي: لم أكن “وديعة” للنظام السوري في الحكومة اللبنانية



بيروت /سما/

نفى وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، أن يكون “وديعة” للنظام السوري في الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن قرار استقالته “ذاتي ومستقل ولم يكن متمسكا بالوزارة”.

وقال قرداحي في مقابلة مع موقع ” Lebanon on” إن “رئيس تيار المردة، الوزير والنائب السابق ​سليمان فرنجية​ أكد لي أنّه معي في أي قرار أتخذه سواء بالبقاء في الوزارة او الاستقالة”.

وأضاف: “حزب الله​ شعر أن موقفي موقف سيادي لذلك دعمني وأنا شاكر لذلك وكنت أتمنى من كل الجهات أن يكون موقفهم سياديا”.

وتابع: “ميقاتي كان يتمنى أن يتواصل معه (ولي العهد السعودي الأمير محمد) بن سلمان.. وغير صحيح أن الحكومة هي حكومة حزب الله كما اعتبر وزير الخارجية السعودي… أصدقائي في الخليج قالوا لي إنه ليس هناك أمر مسيئ لدول الخليج في تصريحاتي ولم تكن الظروف مناسبة لأتواصل مع أصدقائي هناك بسبب هول الهجمة الخليجية على لبنان”.

وكشف أن “هناك من اتصل بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وطلب منه أن يدعوني للاستقالة وهذا زاد من الضغط النفسي علي… السفير السعودي لم يجب على اتصال ​البطريركية المارونية​ حين كنت مجتمعا مع الراعي​، وقلت للبطريرك أن استقالتي بين يديك حين نحصل على ضمانات بأنها ستؤثر إيجابا على العلاقات بين ​السعودية​ ولبنان​”.

وختم قرداحي: “علاقتي جيدة بسوريا ورئيسها بشار الأسد… أنا رجل لا أغير بمواقفي”.

#الحكومة اللبنانية #لبنان #جورج قرداحي

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