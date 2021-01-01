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حريق في المقر الرئيسي لحزب النهضة في العاصمة تونس- (فيديو)

الخميس 09 ديسمبر 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق في المقر الرئيسي لحزب النهضة في العاصمة تونس- (فيديو)



تونس /سما/

قال شهود الخميس إن حريقا اندلع في المقر الرئيسي لحزب حركة النهضة التونسي في العاصمة.

وأضافوا أن عمال الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك.

وأبلغ عضو في الحزب رويترز أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات أظهرت تصاعد الدخان من بناية الحركة.

وأظهرت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

فيما نقلت رويترز عن المصدر أن علي العريض أصيب أثناء محاولة القفز من الطابق الأعلى، وقد نقل للمستشفى ولا يعرف وضعه بعد.

#حزب النهضة #تونس #حريق

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