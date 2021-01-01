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"الشباب والثقافة" تشارك بإطلاق مبادرة "نايلون الشتاء"

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشباب والثقافة" تشارك بإطلاق مبادرة "نايلون الشتاء"



غزة / سما /

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع غزة أحمد محيسن على أهمية المبادرات الشبابية ودورها في تطوير طاقات وتوظيف خبراتهم وقدراتهم وتوجيهها نحو حدمة المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد من الهيئة في إطلاق مبادرة "نايلون الشتاء" لتغطية عدد من منازل الأسرة المتعففة لمواجهة فصل الشتاء، والتي ينفذها مركز المشروع الخيري الشبابي، وتأتي ضمن مبادرات المراكز الشبابية التي تمولها الهيئة.

وضم الوفد مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز.

وأشار "محيسن" إلى أن العمل الاجتماعي والتطوعي يساهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب وتنمية قدراتهم من خلال مشاركتهم في أنشطة المجتمع، وإعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم في القضايا العامة والشبابية على وجه الخصوص.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تمول تنفيذ (22) مبادرة مجتمعية من خلال المراكز الشبابية في كافة محافظات قطاع غزة.

#الهيئة العامة للشباب والثقافة #قطاع غزة

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