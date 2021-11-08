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الاحتلال يحكم على مدير مستشفى احمد المسلماني بالسجن لثمانية اشهر

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم على مدير مستشفى احمد المسلماني بالسجن لثمانية اشهر



رام الله / سما /

 أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً على الأسير وائل صبحي العزة (43 عاما) من بلدة الدوحة غرب مدينة بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل .

وافيد أن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر “العزة” بتاريخ 8/11/2021، بعد مداهمة منزله في بلدة الدوحة ونقلته الى التحقيق في عتصيون، وبعد تأجيل محاكمته 3 مرات أصدرت بحقه اليوم حكماً بالسجن لمدة 8 شهور ، علماً أنه أسير محرر كان اعتقل سابقاً وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال .

قالت مصادر محلية ان وائل العزة وهو المدير الاداري لمستشفى الدكتور احمد المسلماني في مدينة بيت ساحور التابع لاتحاد العمل الصحي التي كانت قوات الاحتلال قد اعلنتها انها ضمن المؤسسات الحقوقية التي صنفتها بانها “ارهابية”.

وقالت هذه المصادر ان الاعتقال جاء ضمن الهجمة التي تعرضت وتتعرض لها هذه المؤسسات والعاملين فيها والتي توقعت ايضا ان تزداد الهجمة عليهم.

#محكمة عوفر العسكرية #الأسير وائل العزة

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