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بلدية الخليل وسلطة المياه تبحثان سُبل تحسين خدمات المياه والصرف الصحي

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الخليل وسلطة المياه تبحثان سُبل تحسين خدمات المياه والصرف الصحي



الخليل / سما /

 اجتمع رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة اليوم، مع وفد ترأسته ممثلة البنك الدولي روان اسعيد ومدير المشاريع في سلطة المياه المهندس زياد ضراغمة والسيد هاني بلاطة ممثلاً عن وكالة التعاون الفرنسية وعدد من مدراء الوحدات المختلفة في سلطة المياه، وبحث الطرفان إمكانية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدارية والأقسام المختلفة في البلدية، في المركز الكوري الفلسطيني التابع لبلدية الخليل.

ورحبَّ أبو سنينة بالوفد الضيف، مؤكداً حرص المجلس البلدي على تطوير خدمات المياه كونها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية وتعتبر إحدى أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أنه وبالرغم من أهمية المياه، إلا أن فلسطين بشكل عام ومدينة الخليل بشكل خاص تواجه تحديات كبيرة نظراً لسيطرة الاحتلال على المصادر المائية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتذليل كل العقبات لتحسين هذا القطاع الهام والحيوي، مرحباً بكل المشاريع التي من شأنها النهوض بواقع المياه.

بدوره، شكر المهندس ضراغمة بلدية الخليل على تعاونها مع سلطة المياه والجهات المانحة في تنفيذ مشروع الدعم الفني الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنّ سلطة المياه بدأت بخطوات عملية لتطوير قطاع المياه منذ عام 2014عند إقرار آخر نسخة من قانون المياه، مبيناً أنّ هذا القانون يهدف إلى ديمومة مالية وإدارية لمقدمي خدمات المياه بشكلٍ متساوي في كل المناطق.

كما ناقش المجتمعون نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها رقم 17 لسنة 2021، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء ونشره عبر صحيفة الوقائع الفلسطينية.

#بلدية الخليل #تيسير أبو سنينة

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