رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردني

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، نظيره الأردني بشر الخصاونة، الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد وزاري، يتخللها حضور اختتام أعمال اللجنة الفلسطينية الأردنية السادسة.

وأقيمت للخصاونة مراسم الاستقبال الرسمية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ثم انتقل رئيسا الوزراء لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، التي تبحث تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية.

ويضم الوفد الأردني، إضافة إلى الخصاونة، وزير النقل وجيه عزايزة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الزراعة خالد حنيفات، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، وسفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي.