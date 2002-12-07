أسير يدخل عاما جديدا بالسجون.. أحكام وتمديدات وإفراج عن أسرى

رام الله / سما /

دخل ،أمس، الأسير محمود إسماعيل أحمد قدومي (46 عامًا)، من محافظة قلقيلية، عامه الـ 20 على التوالي في سجون الإحتلال، وذلك منذ إعتقاله بتاريخ 07/12/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

من جهة أخرى، حكمت محاكم الإحتلال العسكرية ، اليوم، على الأسير يزن جمال دندن من أبو ديس شرق القدس بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً، والأسير إسلام حشاش من مدينة نابلس بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، والأسير محمد الرازم من باب حطة بالقدس، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، والأسير محمد عارف النصرة من جنين حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 31 شهرًا و غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل. والأسير المقدسي عمر أبو زينة بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرًا، وهو من بلدة بيت حنينا في القدس، والأسير محمد عماد شبيطة من قلقيلية بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا وغرامة مالية 2000 شيكل وهو معتقل منذ 11 شهراً، و الأسير عبد المجيد حسن من رام الله بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية بقيمة 7000 شيكل، والأسير محمود علي نواورة من بيت لحم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية 2000 شيكل، والأسير وائل صبحي العزة من بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور وغرامة مالية 2000 شيكل، والأسير المقدسي يزن الرجبي من حي بطن الهوى بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، وللمرة الرابعة على التوالي، كما جددت محاكم الإحتلال الإعتقال الإداري للأسير مروان فرارجة من مخيم عايدة ببيت لحم لمدة 4 أشهر مع إصدار قرار جوهري وهو معتقل منذ سبتمبر 2020.

من جهة اخرى، مددت محاكم الاحتلال الأسير جبريل المصري من مخيم الأمعرى حتى التاسع من يناير القادم، وهو معتقل منذ 10 شهور، والأسير قسام حاتم فقها من كفر اللبد قرب طولكرم 8 أيام أخرى، والأسير رامي صلاح الدين وإبراهيم الحنيطي ونواف أبو الهوى حتى 27/12/2021 وجميعهم من بلدة الطور بالقدس، و الأسير المقدسي محمد الرجبي من سلوان حتى تاريخ 10/1/2022.

الى ذلك، أفرجت محاكم الإحتلال عن الأسير سامي عواد حسن من نابلس بعد إعتقال إستمر 4 شهور، والأسير تيسير عبد المجيد بريعم 46 عاما دير البلح وسط قطاع غزة بعد 14 عاما من الإعتقال، والأسير المربي فريد مرّة من بلدة كفر مالك بعد إعتقال إداري إستمر 6 أشهر، والأسير أحمد مجدي العرابيد من رام الله بعد اعتقال استمر 4 سنوات، والأسير أحمد درباس شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى وباب العامود 15 يومًا.