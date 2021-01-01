اختتام ورشة تدريبية حول التصنيع والسلامة الغذائية في غرفة تجارة نابلس

نابلس / سما /

اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، ورشة تدريبية حول التصنيع الغذائي والسلامة الغذائية، وذلك من خلال أنشطة مشروع “منشأتي” في الغرفة، وضمن رؤى دعم المنشآت الاقتصادية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، لأهمية تطوير واستدامة هذه المنشآت كونها رافعة للاقتصاد الوطني.

وكان قد افتتح الورشة، المساعد الفني والإداري في مشروع “منشأتي” بالغرفة، المهندس ضياء قدومي، بكلمة اشار فيها الى الاحتياج الذي ابداه أصحاب وصاحبات المنشآت المشاركين والمشاركات فيها، وتأتي تلبية لاحتياجاتهم في مجال إثراء المعارف العلمية والعملية للسلامة وجودة الأغذية.

وقد حاضر في الورشة استشاري أنظمة الجودة وسلامة الأغذية، همام قرعاوي، من شركة (بسكو)، وتم التركيز على توضيح المفاهيم الرئيسية للعمليات المستخدمة في الصناعات الغذائية، وتوضيح لمفهوم الجودة وممارسات التصنيع الجيد، الى جانب توضيح أهمية ومفهوم سلامة الغذاء، والتعريف بالبيئة المناسبة والواجب توفرها لتصنيع الغذاء السليم، والتعريف بالشروط الصحية والسلامة المهنية التي يجب توفرها والالتزام بها.

وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين المشاركين والمحاضر حول بعض القضايا والافكار والمعلومات التي عرضت فيها بهدف تعزيز المعلومة والاستفسار عن تفاصيلها.

يشار الى ان الورشة استمرت لمدة يومين بواقع 10 ساعات تدريبية، وبمشاركة 12 مشاركا ومشاركة من اصحاب منشآت التصنيع الغذائي.