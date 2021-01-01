قدورة فارس: قرار وقف عرض فيلم “أميرة” خطوة في الاتجاه الصحيح

رام الله / سما /

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ الموقف الذي صدر عن القائمين على فيلم “أميرة” المتمثل بوقف عرضه، هي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح حتّى يتم طي صفحة هذا الفيلم، الذي “يُشكل طعنة لنضال أسرانا وعائلاتهم”.

وأضاف فارس أنّه وبشأن دعوة طاقم الفيلم لتشكيل لجنة لمشاهدته، فإننا نؤكد أنّنا حرصنا على مشاهدة الفيلم من ألفه إلى يائه وعقدنا أكثر من جلسة وتوقفنا مطولًا عند التفاصيل التي يتناولها، قبل الإعلان عن موقفنا الرافض له، والأجدر بدلًا من دعوتهم لتشكيل لجنة أن يتم طي صفحة الفيلم مرة واحدة وللأبد، وإذا أرادوا معرفة ما المطلوب عليهم أن يقرؤوا البيان الصادر عن أسرانا الأبطال.

وعبر فارس عن تقديره العالي لموقف الشعبين الفلسطيني والأردني الرافض للفيلم والذي شكّل الحلقة الأساس في مسار خطوة وقف عرضه، وهذه خطوة أولى ويجب البناء عليها، بالشراكة مع كافة الأطراف، ودعا لاستمرار الجهد الشعبي الذي يثبت في كل مرة أن أسرانا هم من يحددون بوصلتنا وطريقنا نحو الحرّيّة.