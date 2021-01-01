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الملكية الأردنية للأفلام سحب فيلم “أميرة” من سباق جوائز اوسكار

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملكية الأردنية للأفلام سحب فيلم “أميرة” من سباق جوائز اوسكار



عمان /سما/

 قرّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، سحب فيلم “أميرة” من سباق جوائز الأوسكار 2022.

وافادت الهيئة انه في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمسّ بالقضية الفلسطينية واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام العدول عن تقديم “أميرة” لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار.

وقالت في بيان لها “نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال”.

واضاف البيان:”كان هذا أيضا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم “أميرة” من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة”.

#الهيئة الملكية الأردنية للأفلام #فيلم اميرة #جوائز اوسكار

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