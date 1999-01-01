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العسيلي والشمالي: تصميم أردني فلسطيني لإزالة العوائق أمام المصالح المشتركة بين البلدين

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي والشمالي: تصميم أردني فلسطيني لإزالة العوائق أمام المصالح المشتركة بين البلدين



رام الله / سما /

أكد وزيرا الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، والصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، أن هناك تصميم لإزالة العوائق أمام المصالح المشتركة بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري.

وقال العسيلي في حديث لبرنامج “ملف اليوم” على تلفزيون فلسطين، إن انعقاد اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة يأتي في إطار الدعم لفلسطين، مؤكداً أن هذه اللجنة ستوقع العديد من الاتفاقيات التي ستترجم على أرض الواقع، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن اجتماع هذه اللجنة يأتي في إطار المساعي الفلسطينية بالانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، وعمقنا العربي هو البديل للمنتجات الإسرائيلية.

ولفت العسيلي إلى وجود تصميم أردني فلسطيني لإزالة أية معيقات أمام المصالح المشتركة للبلدين، لافتاً إلى وجود اتفاق أردني فلسطيني في مجالات الطاقة للضغط على الجانب الإسرائيلي.

وتابع: “بروتوكول باريس الاقتصادي انتهى عام 1999، ومن حقنا أن يكون لدينا الآن استيراد حر يتناسب مع وضعنا الحالي”.

من جهته، قال الشمالي: “نحن متواجدون منذ ثلاثة أيام بغرض التحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية بدورتها السادسة”، موضحا “أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت له بعدان الأول هو دعم الأشقاء الفلسطينيين، والثاني هو رسالة قوية من الحكومة الأردنية تؤكد دعم الصمود الفلسطيني، ونقاش التعاون المشتركة في كافة المجالات”.

وأضاف: “ما جرى خلال اليوميين الماضيين هو تأكيد على توافق الرؤى على علاقة متينة واستراتيجية تربط المملكة الأردنية الهاشمية بدولة فلسطين وهذا ليس بجديد” مؤكداً أن هذه العلاقة أغنى نهجها الملك عبد الله الثاني بن حسين والرئيس محمود عباس”.

وأكد الشمالي أنه تم البحث في مواضيع استراتيجية، والتوصل إلى تفاهمات تخدم مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادلات التجارية متواضع ولا يتناسب بين دولتين متجاورتين نتيجة لمعيقات مرتبطة بالاحتلال، حيث تم الاتفاق على جملة من الإجراءات التي سيتم العمل عليها.

وفي سياق متصل، شدد على أنه سيتم رفع الكهرباء التي يتم تزويدها لفلسطين من الجانب الأردني إلى 80 ميغا واط، كما أن أول شركة تسويق زراعية عربية سوف تكون شركة أردنية فلسطينية، وقد تم التوافق على تعيين مدير عام لها، بهدف التسويق المشترك لمنتجات البلدين.

#وزارة الاقتصاد #خالد العسيلي

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