  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية وقطر تؤكدان أهمية التوصل لتسوية شاملة وفقاً لحل الدولتين

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية وقطر تؤكدان أهمية التوصل لتسوية شاملة وفقاً لحل الدولتين



الدوحة /سما/

 أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى دولة قطر ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدّا في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

#السعودية #قطر #الشرق الاوسط #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #حل الدولتين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تفجر مفاجأة مدوية ستنغّص على "اسرائيل" فرحتها بشأن "الجدار الذكي"

انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل

لابيد في القاهرة لبحث جهود التهدئة وصفقة التبادل

مسؤول أمريكي كبير: الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!

مخاوف على صحة الملك سلمان بعد إقامته لأكثر من سنة في نيوم

كاتب إسرائيلي "يستهزئ"و ينتقد احتفال الجيش بإنجاز جدار غزة

أردوغان يضع شرطاً لتحسين علاقة بلاده مع اسرائيل

الأخبار الرئيسية

p-19-000jpg

لبيد يستعرض خطته بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير خارجية اسرائيل

الصحة : تسجيل 4 وفيات، و296 إصابة جديدة بـ"كورونا"في فلسطين

قيادي في حماس: مستعدون لعقد صفقة تبادل مع إسرائيل غدًا وعتابنا على تقصير مصر عتاب الأخ لأخيه

حماس تضع محدداتها النهائية لإتمام صفقة تبادل مع إسرائيل ولابيد يصل القاهرة

20210912070612

صحيفة: منح الوسطاء فرصة لتجنّب الانفجار و موقف لم يرق للمصريين من حماس

الاتصالات الفلسطينية