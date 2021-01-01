السعودية وقطر تؤكدان أهمية التوصل لتسوية شاملة وفقاً لحل الدولتين

الدوحة /سما/

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى دولة قطر ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدّا في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.