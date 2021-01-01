هنية يقيم مأدبة تكريم للإعلاميين العرب ويكرمهم لمواقفهم تجاه القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

أقام الأستاذ عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، مأدبة تكريم بحضور المعلق الجزائري حفيظ دراجي والمعلق السوداني سوار الذهب والزملاء محللي قنوات beinsport والكأس، تكريماً وتقديراً لمواقفهم النبيلة تجاه القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك بحضور، الكابتن رمزي صالح محلل مباريات الفدائي في قنوات beinsport وفادي لافي محلل مباريات الفدائي عبر قناة الكأس القطرية، صهيب جادالله من وكالة رويترز، صفوان أبو شنب وجهاد يوسف سفراء الاعلام الفلسطيني في قنوات beinsport، الأردني وفا صوقار، محمد حمدان من قناة الجزيرة، محمد النخالة من قناة الكآس، والبعثة الإعلامية المتواجدة في كأس العرب.

وعبر هنية، عن فخره وسعادته تجاه ما يقدمه نجوم الرياضة العرب ومن بينهم النجم الكبير المحمدي وتضامنه في الحرب الأخيرة على غزة والمعلق الكبير حفيظ دراجي والمعلق السوداني سوار الذهب ودعمهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من خلال التعليق الرياضي على كبرى القنوات الرياضية، وجهود سفرائنا الإعلاميين الزملاء في القنوات العربية.

وبدوره شكر دراجي، هنية على هذه المأدبة التي ستبقى بالذاكرة بتواجدهم بين أشقائهم الفلسطينيين من كافة المدن الفلسطينية، مؤكداً أن ما نقوم به سواء معلقين أو لاعبيين من مناصرة للحق الفلسطيني في كافة الأشكال هو ليس منة على الشعب الفلسطيني بل هو واجب تجاه قضيتنا الأولى وقضية المسلمين.

الجدير ذكره، أن هنية التقي في وقت سابق بالنجم المصري أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، وشكره على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية في الملاعب الأوروبية والتي يتابعها الشعب الفلسطيني ويعتز بها.