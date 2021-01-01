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اللواء بركات يلتقي طلبة الدراسات العليا بتخصص التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال من الجامعة العربية الأمريكية

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء بركات يلتقي طلبة الدراسات العليا بتخصص التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال من الجامعة العربية الأمريكية



رام الله / سما /

التقى قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات، في مقر قيادة الجهاز برام الله، مجموعة من طلبة الدراسات العليا في تخصص التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال من الجامعة العربية الأمريكية. 

ورحب اللواء/ بركات بالطلبة وأطلعهم على طبيعة عمل جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، ودوره في توفير الأمن الاقتصادي والصحي للمواطنين، وجهوده في تنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية، وعمله على تحسين إيرادات الدولة من خلال مكافحته لكافة أشكال التهريب وصولاً إلى اقتصاد وطني قوي وتشجيع الاستثمار. 

وتحدث عن رؤية الجهاز الاستراتيجية وخطط العمل التي تؤدي بدورها إلى تجاوز المعيقات التي تواجهه في الحد من كافة مظاهر التهريب والتهرب، وبالتالي الوصول إلى متانة عالية في حماية الاقتصاد الوطني.

بدورهم،  أشاد الطلبة بجهود جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة عمليات التهريب والتهرب وعمله الدؤوب في الميدان لحماية الاقتصاد الوطني، وأكدوا أهمية ودور الشباب في المشاركة والمساهمة بعملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

#جهاز الضابطة الجمركية #اللواء إياد بركات

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