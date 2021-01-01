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70 برلمانيا من ايرلندا يدعون لاتخاذ خطوات فورية لمنع التهجير والترحيل القسري للفلسطينيين

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
70 برلمانيا من ايرلندا يدعون لاتخاذ خطوات فورية لمنع التهجير والترحيل القسري للفلسطينيين



دبلن /سما/

وقع 70 برلمانيا ايرلنديا من مختلف الأحزاب الايرلندية على الرسالة الموجهة إلى وزراء الخارجية الأوروبيين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل يدعون فيها إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمنع التهجير والترحيل القسري للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووشاروا الى أهمية التمييز بين إسرائيل والمستوطنات في جميع التعاملات ذات الصلة، ودعوة أوروبا إلى رفع مستوى جهودها وتفعيلها في هذا الصدد.

كما أشار البرلمانيون إلى العدوان الأخير على غزه والعواقب الإنسانية المدمرة على السكان ودعا البرلمانيون كلا من إسرائيل والفلسطينين إلى حماية جميع المدنيين وإبعادهم عن طريق الأذى ، وكذلك توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.

كما اشارت الرسالة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش حول الفصل العنصري الإسرائيلي ،الذي يخلص إلى أن إسرائيل قد تجاوزت الحد بحيث تتوافق انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التعريف القانوني لجريمة الفصل العنصري وفقًا لنظام روما الأساسي".

#البرلمان الايرلندي #تهجير الفلسطينيين #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #حل الدولتين #الاتحاد الاوروبي

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