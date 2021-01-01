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مسؤولون بوزارة الصحة ينتقدون بينيت لإيعازه بقيود على غير المتطعمين

الخميس 09 ديسمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون بوزارة الصحة ينتقدون بينيت لإيعازه بقيود على غير المتطعمين



القدس المحتلة / سما /

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بدراسة إمكانية فرض قيود على الذين لم يتلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا. وتقرر خلال تقييم للوضع إزاء متحورة "أوميكرون"، بمشاركة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، تشديد تطبيق الشارة الخضراء.

ووجه مسؤولون في وزارة الصحة انتقادات شديدة لبينيت في أعقاب إيعازه بتشديد القيود على غير المتطعمين ووصفوا خطوة كهذه بأنها "غير دستورية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وعارض هوروفيتس اقتراح بينيت، وجرى الاجتماع في أجواء متوترة تخللها صراخ، حسب موقع "واينت" الإلكتروني.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في وزارة الصحة قوله، إن "رئيس الحكومة يزيد المداولات حول القيود تطرفا ويجعلها غير موضوعية. ولا توجد حاليا معطيات كافية ولذلك طلبت وزارة الصحة تمديد القيود الحالية لأسبوع، لكن اقتراح رئيس الحكومة مفند، خاصة في هذه المرحلة".

وقال مكتب بينيت في بيان إنه سيتم تشديد إنفاذ القانون بشأن الشارة الخضراء بواسطة "باركود"، مع التشديد على تحرير مخالفات فورية ودون تحذير مسبق، لمن يخرقون التعليمات. وستتولى الشرطة هذه المهمة. وتقرر إجراء مداولات في وقت لاحق بشأن قيود في مطار بن غوريون.

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، بتشخيص 651 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 95,290 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 0.69%.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كورونا النشطين حاليا 5971، يرقد 134 مريضا منهم في المستشفيات. وعدد المرضى بحالة خطيرة 96 بينهم 54 يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى 4,112,353 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,786,594 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,389,878 شخصا الجرعة الأولى.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #فيروس كورونا #قيود كورونا

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