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تحديد موعد صرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في غزة

الخميس 09 ديسمبر 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد صرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في غزة



رام الله / سما /

أعلنت التنمية الاجتماعية اليوم الخميس، أنها وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، ستباشر بصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين ضمن برنامج "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة".

وأوضحت أنه وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة "FCDO" ستصرف المرحلة الأولى من برنامج المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة بقيمة مليون شيقل بدءا من يوم الأحد المقبل 12/12/2021، مبينا أن هذه المساعدة ستشمل 4 دفعات شهرية تستهدف 4299 طفلا ينتمون لـ 1160 أسرة من الأسر الفقيرة والمهمشة التي تضررت بفعل العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار 2021.

وبينت أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع (بال بي Pal Pay) بدءا من يوم الأحد المقبل، ولاستلام المساعدة على أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز الخاص "المكون من سبع خانات رقمية" الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية على هواتفهم تصلهم من اليونيسف.

#التنمية الاجتماعية #مساعدات مالية #الاطفال الفلسطينيين #قطاع غزة

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