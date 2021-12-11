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الجامعة العربية الأمريكية تقرر فصل جميع من له علاقة بحادثة مقتل خليلية

الخميس 09 ديسمبر 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية الأمريكية تقرر فصل جميع من له علاقة بحادثة مقتل خليلية



جنين / سما /

قررت الجامعة العربية الأمريكية بعد حادثة مقتل الطالب مهران خليلية قرب حرم الجامعة خلال شجار بين الطلبة، فصل جميع الطلبة الذين لهم علاقة بالحدث فصلا نهائيا، كما سيتم تعميم الأسماء على كافة الجامعات تطبيقا لقرار مجلس التعليم العالي.

وقررت الجامعة تشديد الإجراءات الأمنية داخل حرم الجامعة، كما أنها لن تسمح للزوار دخولها، وعلى الطالب إبراز الهوية الجامعية عند الدخول للجامعة، وسيتم تأمين محيط الجامعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

كما قررت الجامعة تجميد كافة الأطر الطلابية وعدم القيام بأية أنشطة داخل الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

وذكرت الجامعة في بيان لها أنها تعمل على توفير بيئة آمنة للطلبة من أجل استئناف الدوام الوجاهي في الجامعة، وسيتم الإعلان عن آلية الدوام أولا بأول، والإجراءات المتبعة لذلك.

وأوضحت الجامعة أن دوام الإداريين يبدأ من صباح الأحد 12/12/2021 واستئناف التدريب العملي ابتداء من السبت 11/12/2021. مع التأكيد على إبقاء المركز الطبي مفتوحا داخل الحرم الجامعي طيلة أيام الأسبوع وخلال ساعات الدوام، كما تتواجد سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر داخل حرم الجامعة، 7 أيام، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

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