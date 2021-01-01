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الصحة : تسجيل 4 وفيات، و296 إصابة جديدة بـ"كورونا"في فلسطين

الخميس 09 ديسمبر 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 4 وفيات، و296 إصابة جديدة بـ"كورونا"في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 45، الخليل 74، رام الله 34، ضواحي القدس 3، نابلس 15، سلفيت 2، طوباس 2، جنين 8، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 110".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 40، الخليل 97، رام الله 39، ضواحي القدس 0، نابلس 11، سلفيت 0، طوباس 6، جنين 18، قلقيلية 0، طولكرم 9، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20".

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حالة في الخليل، حالتان في بيت لحم.
 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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