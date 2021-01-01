لجان المقاومة تثمن القرار اللبناني بما يخص اللاجئين الفلسطينيين

غزة / سما /

ثمنت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الخميس، قرار وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" بالسماح لأبناء الشعب الفلسطيني، بمزاولتهم المهن التي كانت محصورة للبنانيين فقط.

واعتبر مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين" محمد البريم" أبو مجاهد، هذا القرار بداية لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين.

وقال :"إن هذا القرار المقدر من ابناء شعبنا يجب البناء والعمل عليه للوصول بمساواة كل ابناء شعبنا في لبنان بدون استثناء بإخوانهم واشقائهم اللبنانيين ."

وأضاف أبو مجاهد:"لدينا الثقة الكاملة بالأشقاء في لبنان لتفهم الاحتياجات الحياتية والاغاثية والمهنية لأبناء شعبنا اللاجئين في لبنان".

ودعا أبو مجاهد إلى شمولهم بكافة الخطط والموازنات الاقتصادية التي ستقر في المرحلة القادمة في لبنان لتمكينهم من العيش بكرامة لحين عودتهم لأرضهم التي شردوا منها .