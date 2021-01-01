  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان المقاومة تثمن القرار اللبناني بما يخص اللاجئين الفلسطينيين

الخميس 09 ديسمبر 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ثمنت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الخميس، قرار وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" بالسماح لأبناء الشعب الفلسطيني، بمزاولتهم المهن التي كانت محصورة للبنانيين فقط.

واعتبر مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين" محمد البريم" أبو مجاهد، هذا القرار بداية لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين.

وقال :"إن هذا القرار المقدر من ابناء شعبنا يجب البناء والعمل عليه للوصول بمساواة كل ابناء شعبنا في لبنان بدون استثناء بإخوانهم واشقائهم اللبنانيين ."

وأضاف أبو مجاهد:"لدينا الثقة الكاملة بالأشقاء في لبنان لتفهم الاحتياجات الحياتية والاغاثية والمهنية لأبناء شعبنا اللاجئين في لبنان".

ودعا أبو مجاهد إلى شمولهم بكافة الخطط والموازنات الاقتصادية التي ستقر في المرحلة القادمة في لبنان لتمكينهم من العيش بكرامة لحين عودتهم لأرضهم التي شردوا منها .

#لجان المقاومة #اللاجئين الفلسطينيين #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل

لابيد في القاهرة لبحث جهود التهدئة وصفقة التبادل

مسؤول أمريكي كبير: الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!

مخاوف على صحة الملك سلمان بعد إقامته لأكثر من سنة في نيوم

أردوغان يضع شرطاً لتحسين علاقة بلاده مع اسرائيل

جمهوريو مجلس الشيوخ يطرحون مشروع قانون يستهدف رواتب الشهداء الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل 4 وفيات، و296 إصابة جديدة بـ"كورونا"في فلسطين

قيادي في حماس: مستعدون لعقد صفقة تبادل مع إسرائيل غدًا وعتابنا على تقصير مصر عتاب الأخ لأخيه

حماس تضع محدداتها النهائية لإتمام صفقة تبادل مع إسرائيل ولابيد يصل القاهرة

20210912070612

صحيفة: منح الوسطاء فرصة لتجنّب الانفجار و موقف لم يرق للمصريين من حماس

جدار

كاتب إسرائيلي "يستهزئ"و ينتقد احتفال الجيش بإنجاز جدار غزة

الاتصالات الفلسطينية