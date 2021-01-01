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جبران باسيل يهاجم وزارة العمل اللبنانية بعد قرارات لصالح الفلسطينيين

الخميس 09 ديسمبر 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبران باسيل يهاجم وزارة العمل اللبنانية بعد قرارات لصالح الفلسطينيين



رام الله / سما /

علق رئيس "التيارالوطني الحر" بلبنان، جبران باسيل، على قرار وزارة العمل القاضي بالسماح للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة مهن كانت محصورة باللبنانيين، قائلا إنه "توطين مقنع".

ونشر مكتب باسيل في تغريدة عبر "تويتر": "قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنع ومرفوض"، داعيا النقابات إلى "كسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين إلى عدم الالتزام به".

وأضاف: "ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!".

يذكر أن وزارة العمل اللبنانية أصدرت يوم أمس الأربعاء، قرارا سمحت فيه للاجئين الفلسطينيين والأجنبي المولود لأم لبنانية أو المتزوج من لبنانية، وللمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، بممارسة المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة، بعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، التمريض، الطوبوغراف.

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