الطيراوي يطالب بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم ويهاجم رئيس مجلس القضاء

رام الله / سما /

طالب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام المنظمات الشعبية في الحركة بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وبعض المتنفذين معه في الوزارة، الذين اتهمهم بممارسة فساد إداري منظم علني وغير علني فيما يخص التعيينات الجديدة، والمحسوبية واستغلال المنصب في حق الموظفين والعاملين القدامى والجدد بما يلبي مصلحة هؤلاء المتنفذين ووكيلهم.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أدان الطيرواي الذي كان يشغل منضب رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، "ممارسات بعض القضاة في المحاكم الفلسطينية"، محملا رئيس مجلس القضاء المسؤولية عن ممارسات بعض القضاة "الذين يقضون ببراءة بعض المعلمين المتهمين بالإساءة لرموز اعتبارية وطنية مثل العلم والنشيد الوطني، ويمارسون سلوكاً عدوانياً ومرتهناً لخلفيات حزبية، يقوم القضاء بتبرأتهم تحت حجة عدم وجود مسوغات في القانون تحاسب على ذلك، الأمر الذي يزيد من استغوالهم في الأمر وتحديهم للسلطة الوطنية والثوابت الوطنية، وهو ما يخدم مصلحة الاحتلال"، وفق قوله.

وقال إن رئيس مجلس القضاء "الذي أتى ليصلح جهاز القضاء بحاجة نفسه لإصلاح ذاته، ولا يصلح لإصلاح شيء أخر".

جاءت تصريحات الطيراوي، عقب اجتماعه مع المكتب الحركي للمعلمين وكتلة فتح في نقابة المعلمين، اليوم الخميس، والذي ناقش الوضع العام وأوضاع المعلمين تحديداً في ظل الوضع الراهن، حيث "طالب الحكومة الفلسطينية بضرورة إيلائهم الأولوية في حال توفر الموازنات في خزينة الحكومة، وتسدسد مستحقاتهم أولا وسريعاً، لأن معاشات المعلمين هي الأقل بين مكونات الموظفين الحكوميين في فلسطين"، وفق البيان.