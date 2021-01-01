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قلقيلية: وقفة رافضة للعنف ضد المرأة

الخميس 09 ديسمبر 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

شارك عشرات المواطنين غالبيتهم من النساء، في وقفة رافضة للعنف ضد المرأة.

وتأتي الوقفة التي نظمها مركز إشراقة في لجان العمل الصحي والمنتدى النسوي، في محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة العالمية والتي أطلقتها الأمم المتحدة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد النساء.

وفي كلمته، قال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن الرئيس محمود عباس والحكومة يولون اهتماما بقضايا المرأة، ويظهر ذلك في البرامج والمشاريع التي يتم الإعلان عنها وإطلاقها طيلة العام.

وأضاف: "المرأة الفلسطينية هي الشهيدة والأسيرة والأم والمربية والمناضلة وتستحق منا أن نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم اللازم لها لانخراطها بالمجتمع وحمايتها، فهي ليست نصف المجتمع بل المجتمع بأكمله وعلى يدها تتربى الأجيال وتخرج الى النور".

ورفع المشاركون الشعارات الرافضة للعنف ليس فقط ضد المرأة بل في المجتمع بأكمله، ومن بين تلك الشعارات "حمايتي حقي، حقي بحياة كريمة، لا للعنف".

وشددت مديرة النادي النسوي نهاية عفانة، خلال الوقفة، على أهمية تنظيم فعاليات بشكل مستمر تعزز من مكانة المرأة، وتسلط الضوء على أثر العنف الممارس بحقها، سواء على أسرتها أو على المجتمع بأكمله.

وقالت: "على الرغم من الجهود المبذولة في سبيل التوعية في هذا الأمر، إلا أننا نشهد على أرض الواقع حالات صعبة من العنف، لذلك يجب تكاتف الجهود من أجل مزيد من التوعية".

#المرأة #قلقيلية #العنف ضد المرأة

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