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اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الحكم المحلي بمواجهة الكوارث

الخميس 09 ديسمبر 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع صندوق تطوير البلديات ومركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح، اليوم الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تطوير البلديات محمد الرمحي، ورئيس مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية جلال الدبيك، وسينفذ المشروع لصالح المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

 والمشروع هو الأول من نوعه؛ وممول من البنك الدولي من خلال صندوق اتحاد البلديات؛ ويأتي استكمالاَ لتطوير نظام إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين.

 بعد طرح العطاء وإجراء التقييم الفني، أحيل العطاء إلى مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث.

ويشمل المشروع وستكون أهم مخرجاته إجراء تقييم للمخاطر الطبيعية المتعددة، وإعداد خطة استراتيجية للحد من المخاطر، وبناء قدرات المركز الوطني على إعداد الخطط على المستوى الوطني والمحلي بالشراكة مع البلديات، وإعداد وتطوير مبادئ توجيهية تستند إلى سياسات الحد من المخاطر على مستوى وحدات الحكم المحلي.

كما يشمل مساعدة (20) بلدية في الضفة وغزة لإعداد خطط مرنة خاصة بهم، وتقييم مرونة البنية التحتية الحيوية وإعداد معايير ومؤشرات خاصة.

#اتفاقية #الحكم المحلي #الكوارث

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