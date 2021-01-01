برشلونة يتلقى صدمة جديدة بعد الخروج من دوري الأبطال

وكالات / سما /

ذكر موقع “فوتبول إسبانيا” بأن مشاكل فريق برشلونة لم تنتهي بالخسارة القاسية على يد بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، والخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهذا بعد إمكانية غياب جوردي ألبا عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عاماً، وهذا بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

واحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته، ليلعب بذلك في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأشار الموقع إلى أن برشلونة بجانب خسارته المذلة على يد بايرن ميونخ، والخروج من دوري الأبطال، فإنه أيضاً سيخسر خدمات نجمه الإسباني جوردي ألبا بسبب الإصابة.

وتعرض جوردي ألبا للإصابة خلال مباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ، ليخرج من الملعب، ويدخل بدلاً منه مينجويزا.

وأوضح الموقع أن جوردي ألبا يعاني من الإصابة في أوتار الركبة، حيث من المتوقع أن يغيب النجم الإسباني عن الفريق لمدة لا تقل عن أسبوعين، وقد تزيد لشهرين.

وأكمل الموقع أن بشكلٍ مؤكد سيغيب ألبا عن لقائي أوساسونا وإلتشي، وقد يستمر غيابه حتى عطلة الشتاء.