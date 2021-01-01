قيادي في حماس: مستعدون لعقد صفقة تبادل مع إسرائيل غدًا وعتابنا على تقصير مصر عتاب الأخ لأخيه

غزة/ سما /

قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، مساء الأربعاء، “إنهم مستعدون لعقد صفقة تبادل أسرى غدًا، لكن من يعيق ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف أبو مرزوق في تصريحات لقناة “روسيا اليوم”، أن الأولوية في صفقة الأسرى هي إنسانية الأولويات، وهم فئة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن وأسرى نفق الحرية وأسرى ممن أعيد اعتقالهم بعد صفقة شاليط.

وأكد أن الكنسيت الإسرائيلي هو الذي يعيق ذلك، ” بسبب عمل الحكومة الهشة”.

وفيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية، قال الاشتراطات والضغوط الخارجية تمنع الفلسطينيين من تحقيق الوحدة الوطنية .

وأكد أن السلطة الفلسطينية أخطأت في الاعتراف بالاحتلال وعقد اتفاقية أوسلو معها.

وبخصوص موقف حماس من تصنيفها حركة إرهابية في بريطانيا، لفت إلى أن حماس لم تفعل أي شيء ضد المصالح البريطانية حتى تدرجها لندن ضمن قائمة الإرهاب.

وتابع ، “أن هناك مشروع غربي حقيقي تقوده بريطانيا في السابق واللاحق بالإضافة للولايات المتحدة ،هذا المشروع الغربي مصالحه الاقتصادية والسياسية والحضارية كلها تقتضي بأن يدعموا المشروع الصهيوني في فلسطين”.

وأشار القيادي في “حماس” إلى قضية الحديث عن مماطلة الوسيط المصري بتنفيد ما اتفق عليه، قائلا “عتابنا على تقصير الجانب المصري في مسؤولياته، هو عتاب الأخ لأخيه”.

وفي قضية التطبيع قال أبو مرزوق، “ليس من مصلحة أي عربي التطبيع مع إسرائيل التي تستنزف العرب وتنهكهم وتحرمهم من النمو”.

وتابع أن ‘التطبيع العربي الإسرائيلي جرى بضغط أمريكي لتحويل الصراع العربي-الاسرائيلي إلى صراع مع إيران”.

وقال إن، كل ما يحصل في البلاد العربية هو ضغوط غربية ،من أجل أن تبقى إسرائيل قوية وإضعاف الكيانات العربية والتطبيع، في هذا السياق ونحن نستنكر أي مطبع.