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فيديو : حديث ودي بين ولي عهد أبو ظبي وولي عهد السعودية : "الله لا يفرقنا يا أبو سلمان"

الخميس 09 ديسمبر 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : حديث ودي بين ولي عهد أبو ظبي وولي عهد السعودية : "الله لا يفرقنا يا أبو سلمان"



وكالات

أظهر مقطع فيديو متداوَل عبر التواصل الاجتماعي مقتطفات من الحوار الودي الذي دار بين ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير للإمارات.

وفي المقطع الذي تداوله المغردون، قال الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان، والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".

وزار ولي العهد السعودي، العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارته سلطنة عمان وقبل أن يتوجه إلى قطر ضمن جولته إلى دول الخليج العربية.

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